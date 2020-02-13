650 مشاركاً في «ألعاب الأولمبياد الخاص 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



كشف الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تنظيم النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2020، والتي ستقام في الفترة ما بين 19 و22 مارس المقبل في جامعة نيويورك في أبوظبي، بمشاركة 650 فرداً من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة.

ويأتي تنظيم باكورة النسخ من الألعاب الإماراتية بعد استضافة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، الذي يعد أكبر حدث إنساني في العالم، وأقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلن الأولمبياد الخاص تنظيم الألعاب الإماراتية بشكل منتظم سنوياً في مارس من كل عام، ويشارك في المنافسات 20 فريقاً، تضم 300 لاعب و120 لاعبة، إضافة إلى 130 شريكاً موحداً يتم دمجهم مع أصحاب الهمم، و100 مدرب وإداري، ويبلغ عدد اللاعبين صغار السن 100 لاعب، وتتنافس الفرق في 6 ألعاب هي: القوة البدنية، والسباحة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وسيتخذ المشاركون من جزيرة ياس مقراً لسكنهم طوال أيام البطولة. وجرى الإعلان عن تنظيم الألعاب الإماراتية في مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقالت شما المزروعي: «برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشرفت دولة الإمارات باستضافة أكبر حدث إنساني في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا؛ حدث فريد من نوعه أسهم في تغيير حياة الملايين من الرياضيين وأسرهم».

وأضافت: «شكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، نقطة تحول بالنسبة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية في دولة الإمارات، لذلك فإن الألعاب الإماراتية تؤكد إكمال المسيرة نحو الأمام من خلال هذا الحدث السنوي الذي يؤكد التزام الدولة بتحقيق التكاتف والدمج المجتمعي الشامل، وأننا كلنا واحد في وطن يعطي الفرص للجميع مهما اختلفت قدراتهم».

وقال طلال الهاشمي: «تجسد الألعاب الإماراتية جزءاً أساسياً من إرث الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، كما يؤكد هذا الحدث الفرصة التي تتيحها لنا الرياضة في سبيل رفع مستوى التضامن والتكاتف بين الجميع في دولة الإمارات، مع العمل في الوقت ذاته على الارتقاء بمستوى الرياضيين، من خلال إقامة الفعاليات الرياضية المخصصة لهم باستمرار».