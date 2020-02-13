«أبيض الشباب» والكويت ودياً اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلعب منتخب الإمارات الوطني للشباب، مواليد 2001، الساعة الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم، الخميس، مباراة ودية في ملعب ذياب عوانة بمواجهة المنتخب الكويتي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي تنطلق في السعودية في 17الجاري.

وكانت التجربة الودية الأولى بين المنتخبين أول أمس، انتهت بفوز الأزرق الكويتي بهدف من دون مقابل.

وقال بدر أحمد مدير المنتخب إن المباراة جاءت مفيدة للجهاز الفني بقيادة اليوناني كولومبوداس .