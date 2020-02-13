اتحاد الرياضات البحرية يشيد بدور الأندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالدور الكبير الذي تلعبه الأندية الدولية البحرية في الدولة من أجل تطوير واستمرار الأنشطة والفعاليات التي يشرف عليها الاتحاد، مثمناً التعاون القائم بينه وجميع الجهات، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية في سير برامج الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد، والأعضاء أحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد وماجد عتيق المهيري وأحمد عبد الله المهيري وحسن محمد الزعابي ومهرة فلكناز الأمين العام.

وأثنى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على سرعة الاستجابة من قبل مجالس إدارات الأندية في تنفيذ العديد من الفعاليات المستحدثة والجديدة، كما ثمن المجلس جهود الأندية الواضحة في إتاحة الفرص للجيل الصاعد من أجل ممارسة الرياضات البحرية بالصورة الصحيحة عبر تأسيس وإشهار الأكاديميات التي تخرج أبطالاً في مختلف الرياضات البحرية في أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة التي أعلنت مؤخراً عن الأكاديمية البحرية في خورفكان، الأمر الذي جعل الإمارات تحتل المكانة الأولى في عدد الأكاديميات.وأعرب مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن تمنياته بالتوفيق لسفراء رياضة الإمارات ممثلي الأندية البحرية في الدولة في مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية المرتقبة.

كما اطلع مجلس الإدارة على قائمة الرياضيين الأبطال والمتفوقين في المحافل العالمية والقارية والدولية المرشحين للتكريم ضمن الحفل السنوي لأصحاب الإنجازات لعام 2019 حيث سيتقدم إلى المنصة 49 رياضياً حصدوا 50 ميدالية ملونة.