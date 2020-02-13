وفد الاتحاد الدولي يزور مرافق بطولة البريميرليج كاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار، أمس، وفد من الاتحاد الدولي للكاراتيه مرافق بطولة «البريميرليج كاراتيه1» بدبي، واستكمل جولته التفقدية بزيارة قاعات الاجتماعات والصالة المغطاة، والتي ستقام عليها بطولة العالم للرجال والسيدات بدبي في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كان في استقبال الوفد اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة المنظمة، وراشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه مدير البطولة، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وأبدى الوفد ارتياحه الكامل بما شاهده من تجهيزات لبطولة العالم.

ومن جهة أخرى، شارفت اللجنة المنظمة على الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات؛ لافتتاح بطولة «بريميرليج دبي» والتي ستبدأ فعالياتها يوم الجمعة القادم، وتختتم يوم 16 فبراير/شباط وعلى مدار ثلاثة أيام.

وفي حديث عن المشاركات، قال محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، عضو اللجنة الفنية الدولية، إن البطولة ستشهد منافسات قوية على أعلى مستوى بين أبطال وبطلات العالم للكاراتيه المصنفين على المستوى الأولمبي والمستوى العالمي؛ كونها من الجولات التي تمنح اللاعبين واللاعبات نقاطاً تصنيفية تساعدهم على تعزيز تصنيفهم على المستوى العالمي، وتؤهلهم ليكونوا ضمن القوائم الرسمية للاعبين المتأهلين لدورة ألعاب طوكيو 2020.

وقال هشام سري السكرتير الفني للاتحاد: إن جميع أدوار البطولة في المسابقات الفردية ستبدأ من دور ال64، وإن عدد فرق السيدات لمسابقة الكاتا جماعي 9 فرق، وعدد مسابقات الرجال جماعي 9 فرق.