ميثاء بنت محمد تدشّن مشوارها بالفوز على بنجاش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مشوارها بكأس إعمار ماستر للبولو بنجاح عندما قادت فريقها الإمارات لفوز مستحق على فريق بنجاش في بداية مشوارها بالبطولة بنتيجة 10-8.5، في ختام الجولة الأولى للبطولة الذي أقيم على أرض نادي دبي للبولو والفروسية بالمرابع العربية بدبي، والتي تستمر حتى 15 من الشهر الجاري بمشاركة 4 فرق تسعى للفوز بلقب النسخة الأولى للبطولة.

بنفس الجولة نجح فريق غنتوت في تجاوز فريق بن دري في أول ظهور لهما في البطولة بفوز صعب بنتيجة 6-5.

جاء الشوط الأول حافلاً بالإثارة والندية في ظل السباق لتسجيل الأهداف، والذي بدأه فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف لفريق بنجاش، وعزز فريق الإمارات التقدم بالهدف الثالث، وأضاف بنجاش هدفه الثاني لينتهي الشوط 3-2.

وأضاف فريق الإمارات هدفين بالشوط الثاني مقابل هدف لفريق بنجاش 5-3، وواصل فريق الإمارات تقدمه في الشوط الثالث، معززاً التقدم بإحرازه 3 أهداف مقابل هدفين لفريق بنجاش 8-5، ويطمئن فريق الإمارات مبكراً للفوز في الشوط الرابع والختامي رغم تعزيز تقدمه بهدفين، وسعى فريق بنجاش لتعديل النتيجة ولم يفلح رغم تسجيله ثلاثة أهداف لينتهي اللقاء بفوز مستحق بنتيجة 10 أهداف لفريق الإمارات مقابل 8 أهداف لفريق بنجاش مع إضافة نصف هدف له لفارق الهانديكاب بين الفريقين.

وتقام اليوم مباراتان لحساب الجولة الثانية قبل الأخيرة للبطولة يتحدد بنهايتهما طرفا نهائي البطولة والمقرر إقامته يوم السبت المقبل، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الإمارات مع بن دري وتعقبها مباراة غنتوت وبنجاش.