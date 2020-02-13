شكرا لقرائتكم خبر عن «البريميرليج».. من المنتج إلى المستهلك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤخراً عن إطلاق مشروع «البريمفليكس»، وتتضمن العمل على وضع خطط لإطلاق قناة بث رقمية على غرار «نتفليكس» لتسويق مباريات «البريميرليج»، بما يتيح التعامل بشكل مباشر مع عشاق كرة القدم في كل دول العالم ومحبي الدوري الإنجليزي بلا وسطاء، مقابل دفع مبلغ شهري للشبكة المزمع تأسيسها بدلاً من بيع الحقوق لشركات النقل التلفزيوني الوسيطة.

وكشف أن عام 2022 سيشهد التطبيق التجريبي للتجربة التي يمكن أن تحدث طفرة هائلة في عملية تسويق المباريات.

ويستهدف مشروع «البريمفليكس» زيادة موارد الأندية، وفي الوقت نفسه سيتم فيه تقليل كلفة مشاهدة المباريات على المستهلك .

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