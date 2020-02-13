الصفاقسي التونسي يحصد برونزية الطائرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز نادي الصفاقسي التونسي المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد فوزه على صاحبات الضيافة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وحل نادي الوصل الإماراتي للكرة الطائرة في المركز الخامس بعد فوزه على نادي دي لا سال الأردني الذي حل سادساً، بثلاثية نظيفة بواقع (25-19 ثم 25-21 ثم 27-25) كما حل نادي الأهلي البحريني في المركز السابع لترتيب بطولة الكرة الطائرة بعد فوزه على نادي جامعة نورة السعودي الذي حل ثامناً، بثلاثية نظيفة بالأشواط (25-9 ثم 25-19 ثم 25- 10) في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن المواجهات الترتيبية لبطولة الكرة الطائرة.