الريم بطلة ودية شطرنج المبتدئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت الريم عبد العزيز المركز الأول في بطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، الودية للمبتدئين، بمشاركة 12 لاعبة من لاعبات النادي، وحلت عائشة سعود وصيفة، وشهد الغفلي في المركز الثالث.

واستهدف نادي الشطرنج والثقافة للفتيات 3 فئات من خلال بطولته الودية للمبتدئين؛ تحت أعمار 8 و10 و12 عاماً.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النادي يعمل دائماً على إقامة العديد من البطولات؛ من أجل الكشف عن مواهب إبداعية جديدة من منتسبات النادي.

وأضافت: ندعو كافة اللاعبات الراغبات في ممارسة اللعبة للتواجد بالنادي؛ حيث يلقين كافة أوجه الدعم والرعاية؛ من أجل تطوير مواهبهن ودعمها بالصورة التي تتناسب مع مكانة اللعبة وأهميتها.