شكرا لقرائتكم خبر عن شمسة آل مكتوم تثمن المكاسب الفنية لطائرة «العربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطائرة، رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية النجاحات التي حققتها بطولة الكرة الطائرة منذ نسختها الأولى، إلى مكاسب النسخة الخامسة، وقالت: «منذ انطلاقتها باتت الدورة تجمعاً عربياً رياضياً اجتماعياً يحفل بالكثير على كافة المستويات، وليس التنافسية الرياضية والمكاسب الفنية فحسب، وهذا كله بفضل الرعاية الكريمة التي توليها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي هيأت للمحفل الرياضي النسائي الأكبر والأبرز على مستوى الوطن العربي، كل سبل ومقومات النجاح، ما جعلنا نشهد دورة استقطبت أضخم مشاركة في تاريخها وحفلت بالمستويات الفنية والبدنية المتطورة، ما يشير إلى مكانة رياضة المرأة في الوطن العربي».
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