شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12/ 2/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 12/ 2/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة جاء فى مقدمتها، كارتيرون يضع سيناريوهات "القبض" على السوبر الأفريقي اليوم، والإيقاف يُهدد بحرمان الاهلي من معلول وأيمن وهاني أمام الزمالك، والخطيب يتابع مع مونتييري رد الأهلي على شكوى الأبيض ضد كهربا.

كارتيرون يضع سيناريوهات "القبض" على السوبر الأفريقي اليوم

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

الشعبانى: لا أشك فى قدرة الترجى على قهر الزمالك بالسوبر الأفريقى

أكد معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على ثقته في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل 14 فبراير، على استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توج النادى الملقب بـ"الدم والذهب" بالنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصد أبناء القلعة البيضاء لقب كأس الكونفدرالية.

كارتيرون يفاضل بين لاعبين لخلافة شيكابالا أمام الترجى

يفاضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بين لاعبين لاختيار أحدهما للانضمام لقائمة الفريق المشاركة فى مباراة الترجى التونسى، المقرر لها بعد غد على لقب السوبر الأفريقى، ليكون بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى تعرض لإصابة أدت لغيابه عن المباراة.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقى بعد تعرضه لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية، تسببت فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.

اتحاد الكرة يتسلم تذاكر سوبر الأهلى والزمالك من الإمارات

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد. ومن المقرر أن يرسل مسئولى اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

الخطيب يتابع مع مونتييري رد الأهلي على شكوى الزمالك ضد كهربا

يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المحامي السويسري مونتييري ملف قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعدما تلقى النادي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُطالب فيه الأخير من الأهلي الرد على شكوى الزمالك التي أتهم فيها الأبيض الأحمر بتحريض اللاعب على الهروب من الزمالك نهاية الموسم الماضي.

بيراميدز يعرض علي شريف إكرامي 10 ملايين جنيه سنويًا بعد جلسته مع هاني سعيد

عرض هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإنتقال إلى صفوف بيراميدز بعد نهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن الحارس رغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديد فى الفترة المقبلة لعدم مشاركته بصفة أساسية مع المارد الأمر.

رسمياً - الأهلي يعدل ويمدد عقد أيمن أشرف حتى 2024

قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

الإيقاف يُهدد بحرمان الاهلي من معلول وأيمن وهاني أمام الزمالك

يواجه ثلاثي فريق الاهلي على معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني شبح الغياب عن مباراة فريقهم أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري في بطولة السوبر المحلي بالإمارات بسبب الإيقاف حيث يدخل كل لاعب من هذا الثلاثي مباراة المصري المقبلة وفي جعبته إنذاراين بما يُعني أنه مُهدد بالغياب عن السوبر حال الحصول على الإنذار الثالث أمام المصري. Advertisements

رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المصرى

يعود رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي ، لتدريبات فريقه بعد انتهاء المصري البورسعيدي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدوري العام، ويستكمل رمضان صبحي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب تدريبات بدنية في الجيم في إطار البرنامج الموضوع له وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

اتحاد الكرة يختبر تقنية الـvar باستاد جهاز الرياضة غدا.. والمقاولون الجمعة

تقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة، غدا الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب بعد غد الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.

رسميًا.. شقيق حسن حمدى رئيسًا للجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية ، تعيين لجنة مؤقتة لإتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق .

رسميا.. الأمن يرفض إقامة مباريات المصرى بالدورى والكونفدرالية بالإسماعيلية

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

المصرى لـ"الخليج 365": سنخاطب بركان لخوض المباراتين فى المغرب

أعرب طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، عن استيائه الشديد من الخطاب الرسمى الذى تلقته إدارة النادى من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

العمانى أبو بكر سعيد حكما لمواجهة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل فى ذهاب الدور نصف نهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال إلى طاقم حكام عماني.

الأمن يرفض زيادة مشجعى الإسماعيلى أمام الرجاء لـ 10 آلاف متفرج

جددت الجهات الأمنية رفضها لطلب مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشأن زيادة عدد الحضور الجماهيرى ، لمواجهة الفريق مع الرجاء البيضاوى إلى 10 آلاف مشجع والمقرر انطلاقها مساء الأحد فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

اليونانى ديلاس يقترب من قيادة دجلة.. ويصل القاهرة الثالثة فجرًا للتفاوض

دخل اليونانى ترايانوس ديلاس المدير الفنى السابق لأيك أثينا و بانيتوليكوس اليونانى، دائرة المرشحين لتولى قيادة فريق وادى دجلة خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل اليونانى تاكيس جونيس بعد فسخ تعاقده بالتراضى بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الماضية، وكان آخرها الخسارة من المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 ، فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى فى مسابقة الدورى المصرى.

الأهلى يفوز على الاتحاد 64 / 60 بدورى سوبر السلة