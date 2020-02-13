شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لقطات من مران الزمالك فى قطر استعدادًا للسوبر الأفريقى أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته فى قطر، لمواجهة الترجي التونسى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، فى لقاء تحديد بطل السوبر الأفريقى، حيث يشارك الفارس الأبيض فى اللقاء كونه بطل الكونفدرالية فى الموسم الماضى، والفريق التونسى توج بدورى أبطال أفريقيا.

وعرض الموقع الرسمى للزمالك، لقطات فيديو من التدريب الجماعيى الذى خاضه الفريق اليوم الأربعاء فى قطر، على هامش الاستعداد لمواجهة الترجى، حيث شهد التدريب عقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين منحهم خلالها بعض التعليمات فى كيفية الضغط على الخصم وغلق المساحات أمام مهارات لاعبى الترجى.

يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقي بعد تعرضه لاصابة في المران عبارة عن كدمة قوية ، تسببت في غيابه عن المباراة لحاجته الي برنامج تأهيلي لمدة تصل الي 4 أيام، ويفاضل الخواجة حاليًا بين كل من مصطفي فتحي والكونغولي كاسونجو لضم أحدهما لقائمة الفريق المشاركة في مباراة الزمالك والترجي، ليكون بديلا لشيكابالا.

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واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى الإصابات والتأهيل.

وأدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

وكان كارتيرون قد استبعد 9 لاعبين من المشاركة في المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحى حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو.