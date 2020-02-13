شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهم 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء الموافق 12/ 2/ 2020 جاءت كالتالى.. كارتيرون يفاضل بين لاعبين لخلافة شيكابالا أمام الترجى، الإيقاف يُهدد بحرمان الاهلي من معلول وأيمن وهاني أمام الزمالك، والخطيب يتابع مع مونتييري رد الأهلي على شكوى الأبيض ضد كهربا، بيراميدز يعرض علي شريف إكرامي 10 ملايين جنيه سنويًا بعد جلسته مع هاني سعيد، ورسمياً - الأهلي يعدل ويمدد عقد أيمن أشرف حتى 2024، رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المصرى، والمصرى لـ"الخليج 365": سنخاطب بركان لخوض المباراتين فى المغرب.

كارتيرون يفاضل بين لاعبين لخلافة شيكابالا أمام الترجى

يفاضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بين لاعبين لاختيار أحدهما للانضمام لقائمة الفريق المشاركة فى مباراة الترجى التونسى، المقرر لها بعد غد على لقب السوبر الأفريقى، ليكون بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى تعرض لإصابة أدت لغيابه عن المباراة.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقى بعد تعرضه لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية، تسببت فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.

الخطيب يتابع مع مونتييري رد الأهلي على شكوى الزمالك ضد كهربا

يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع المحامي السويسري مونتييري ملف قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعدما تلقى النادي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُطالب فيه الأخير من الأهلي الرد على شكوى الزمالك التي أتهم فيها الأبيض الأحمر بتحريض اللاعب على الهروب من الزمالك نهاية الموسم الماضي.

بيراميدز يعرض علي شريف إكرامي 10 ملايين جنيه سنويًا بعد جلسته مع هاني سعيد

عرض هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإنتقال إلى صفوف بيراميدز بعد نهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن الحارس رغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة جديد فى الفترة المقبلة لعدم مشاركته بصفة أساسية مع المارد الأمر. Advertisements

رسمياً - الأهلي يعدل ويمدد عقد أيمن أشرف حتى 2024

قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

الإيقاف يُهدد بحرمان الاهلي من معلول وأيمن وهاني أمام الزمالك

يواجه ثلاثي فريق الاهلي على معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني شبح الغياب عن مباراة فريقهم أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري في بطولة السوبر المحلي بالإمارات بسبب الإيقاف حيث يدخل كل لاعب من هذا الثلاثي مباراة المصري المقبلة وفي جعبته إنذاراين بما يُعني أنه مُهدد بالغياب عن السوبر حال الحصول على الإنذار الثالث أمام المصري.

رمضان صبحي يعود لتدريبات الأهلى بعد مواجهة المصرى

يعود رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي ، لتدريبات فريقه بعد انتهاء المصري البورسعيدي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في بطولة الدوري العام، ويستكمل رمضان صبحي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وأدى اللاعب تدريبات بدنية في الجيم في إطار البرنامج الموضوع له وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

المصرى لـ"الخليج 365": سنخاطب بركان لخوض المباراتين فى المغرب