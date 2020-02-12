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الهروب للأمام.. شعار الاتفاق والحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

سيكون «الهروب إلى الأمام» شعار الاتفاق والحزم في مواجهة اليوم، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الثامنة عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

يأمل الاتفاق صاحب المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة تجاوز آثار الخسارة السابقة أمام الأهلي بعد أن فرط الفريق في تقدمه، ويسعى مدربه خالد العطوي لتحقيق الانتصار السابع له بالدوري والابتعاد عن مناطق الخطر، من خلال استغلال الأطراف بتواجد الثنائي محمد الكويكبي وصالح العمري والسنغالي سليمان دوكارا، وأمامهم هزاع الهزاع في خط الهجوم، وتأمين الجوانب الدفاعيه والمحافظة على التركيز في الأوقات الحاسمة من المباراة.

في المقابل يدخل الحزم صاحب المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، مواجهة اليوم بعد الفوز المعنوي والكبير الذي حققه الفريق في مواجهته الأخيرة أمام الفيحاء برباعية بقيادة مدربه الجديد البرازيلي آندري لويز والذي يطمع في استغلال تعثر الاتحاد بالتقدم لمركز متقدم والوصول للنقطه 22 في سلم ترتيب الدوري، حيث يظهر اعتماده على الثلاثي المغربي إدريس فتوحي والفرنسي عبدالكريم يودا والسويدي كارلوس ستراندبيرج في خط المقدمة.