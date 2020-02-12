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صدارة الهلال في معترك الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

فيما يطمح الهلال إلى الذهاب بعيدا بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعدم التفريط في أي نقطة، يأمل منافسه الفيحاء في مفاجأة من العيار الثقيل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم ضمن الجولة 18، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يتصدر الهلال الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر (حامل اللقب)، ويملك الهلال هجوما ناريا، فيما يمتلك الفيحاء فريقا متوازنا دفعه لتحقيق المركز العاشر بـ21 نقطة، وهو بعيد نسبيا عن منطقة الصراع في المراكز الأخيرة، ويسعى للاستفادة من تعاقداته الشتوية، حيث ضم المهاجم فانيفا إيما أندرياتسيما من مدغشقر، والذي سبق أن لعب لفريق أبها ونجح في التسجيل مرتين في مرمى فريق الهلال.

قبل المواجهة: