صدارة الهلال في معترك الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض
فيما يطمح الهلال إلى الذهاب بعيدا بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعدم التفريط في أي نقطة، يأمل منافسه الفيحاء في مفاجأة من العيار الثقيل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم ضمن الجولة 18، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يتصدر الهلال الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر (حامل اللقب)، ويملك الهلال هجوما ناريا، فيما يمتلك الفيحاء فريقا متوازنا دفعه لتحقيق المركز العاشر بـ21 نقطة، وهو بعيد نسبيا عن منطقة الصراع في المراكز الأخيرة، ويسعى للاستفادة من تعاقداته الشتوية، حيث ضم المهاجم فانيفا إيما أندرياتسيما من مدغشقر، والذي سبق أن لعب لفريق أبها ونجح في التسجيل مرتين في مرمى فريق الهلال.
قبل المواجهة:
- لا مجال للتفريط بالنسبة للهلال الذي يجد ملاحقة مثيرة من النصر.
- يملك الزعيم أقوى هجوم بـ47 هدفا، وبفارق 14 هدفا عن الأهلي صاحب ثاني أقوى هجوم.
- يغيب مدافع الهلال علي البليهي بسبب إصابته بجروح جراء سقوط أحد الأبواب الزجاجية عليه.
- حقق الفيحاء فوزا تاريخيا عام 2017 في جولة الإياب بهدفين مقابل هدف، سجل أحدهما روني فرنانديز الذي يغيب حتى نهاية الموسم بسبب كسر مضاعف في الساق.
- يعد دفاع الفيحاء من الدفاعات المتوسطة، حيث تلقى 26 هدفا بزيادة 6 أهداف عن ما تلقاه مرمى الهلال.
- يفصل الفيحاء 7 نقاط عن أقرب المهددين بالهبوط فريق أبها صاحب المركز الرابع عشر.
- خسارة الفيحاء ربما تدخله دوامة الصراع، خاصة في حال تحقيق فرق المراكز الأخيرة الفوز.
- خمس مواجهات سابقة جمعت الفريقين، تفوق الهلال في 3، وفاز الفيحاء في واحدة وتعادلا في الأخيرة.
- نجح الفيحاء في إدراك التعادل في الوقت القاتل بواسطة البرتغالي مارتينيز في اللقاء الأخير بين الفريقين في ذهاب الدوري.
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