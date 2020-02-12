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مؤمنة: جروس لن يرحل عن الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ألمح رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة إلى أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم كريستيان جروس، لن يرحل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة رغم تراجع مستوى الفريق.

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وأكد خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن مستوى الفريق في المباريات الأربع الأخيرة لم يكن جيدا، مستدركا «لكن لكل مدرب في العالم إيجابيات وسلبيات، ولا نستطيع إحداث تغيير مباشر، نعمل على الاستقرار من جميع النواحي، ولدينا استراتيجيات لأربع سنوات مقبلة».

وشدد على حاجة ناديه لدعم هيئة الرياضة وأعضاء الشرف والجماهير، خاصة أن النادي ملزم بسداد أكثر من 80 مليون ريال سعودي، وهناك التزامات مالية مترتبة على إدارات سابقة.

وكانت هيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتمدت مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة عبدالإله مؤمنة، الفائز عن طريق «التزكية»، ليخلف أحمد الصائغ، الراحل عن منصبه بقرار من الهيئة العامة للرياضة، بعد دراسة الملفات المرفوعة إليها من الجمعية العمومية للنادي.