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تشافي يطلب فيديو لمباراته مع النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض طلب مدرب فريق السد القطري تشافي من مصور فريقه فيديو خاصا لمباراته مع النصر ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ورغم وجود تصوير رسمي للمباراة، لكن تشافي أوعز لمصور الفريق الصعود إلى أعلى منطقة فوق المنصة الرئيسة للملعب ووضع كاميرا خاصة تقوم بتصوير فيديو لمناطق معينة متعلقة بتحركات اللاعبين في الفريقين.



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