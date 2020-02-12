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الاتحاد يعيد مدرب الوحدة.. وكات يطالب بـ4 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أصبح المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على مقربة من العودة مجددا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وفقا لصحيفة غلوبو البرازيلية التي أكدت وجود مفاوضات جادة ومتقدمة مع إدارة نادي الاتحاد.

وأنهى المدرب البرازيلي علاقته بنادي الوحدة في يناير 2019 حينما تقدم باستقالته ليتوجه إلى نادي كورنثاينز البرازيلي برغبة منه لعدم رضاه على بعض الأمور الخاصة داخل البيت الوحداوي آنذاك.

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وشهدت مسيرة المدرب البرازيلي تنقله بين أندية عدة، حيث لعب لـ19 ناديا حينما كان لاعبا حتى اعتزل كرة القدم في 2007، ليبدأ مباشرة بالعمل في المجال التدريبي كمساعد مدير فني.

واحتاج كاريلي 10 مواسم حتى يكون مديرا فنيا، ليدشن تلك المرحلة التاريخية مدربا لفريق نادي كورنثاينز في موسم 2017، وحقق معه بطولة الدوري ودوري ولاية سابولو للمحترفين الذي يضم 16 ناديا مرتين خلال ثلاثة مواسم فقط.

من جهة أخرى دخلت إدارة نادي الاتحاد في معضلة مالية جديدة تتضمن المستحقات المالية للمدرب الهولندي المقال هينك تين كات التي تصل إلى نحو 4 ملايين ريال، حيث يطالب بروات ومكافأت قدرها 3.8 مليون ريال.

مشوار كاريلي مع كورنثاينز البرازيلي: