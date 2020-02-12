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رابطة المحترفين تبحث عن رئيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت رابطة أندية دوري المحترفين السعودي الترتيب لعقد اجتماع جديد، ينتظر أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، بهدف اختيار رئيس جديد بعد استقالة مسلي آل معمر الشهر الماضي.

وشرع رئيس الرابطة المكلف عبدالعزيز الحميدي في عقد اتصالات مع عدد من الأندية، بعدما تقدم رئيسا الشباب والفيصلي خالد البلطان وفهد المدلج بخطابين يطالبان بعقد اجتماع غير عادي لاختيار رئيس جديد.

ووفقا للمادة 18 من لائحة النظام الأساسي للرابطة، لا يحق عقد اجتماع غير عادي إلا في حال طلبت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة ذلك خطيا، ويتم إيضاح بنود الاجتماع في الطلب المرسل، على أن يعقد خلال 21 يوما من تاريخ التسلم.