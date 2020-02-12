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كومبولا يشعل الصراع بين ليفربول والسيتي والمان

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كومبولا يشعل الصراع بين والسيتي والمان
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

ذكر تقرير إخباري أمس أن أندية أوروبية عدة، من بينها ليفربول ومانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد، توجه أنظارها نحو ماراش كومبولا مدافع هيلاس فيرونا الإيطالي، تمهيدا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المدافع البالغ من العمر 20 عاما قدم عروضا جيدة في خلال هذا الموسم، ووصلت قيمته السوقية إلى نحو 25 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن أن مانشستر سيتي يوجه أنظاره إلى كومبولا، كما خضع اللاعب لمتابعة من قبل بوروسيا دورتموند الألماني خلال عدد من المباريات هذا الموسم، تمهيدا لعرض محتمل لضمه، وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من أندية القمة في إسبانيا تتابع لاعب قلب الدفاع الموهوب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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