شكرا لقرائتكم هاني سعيد يقود مفاوضات بيراميدز لضم شريف إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأغرى هاني سعيد، شريف إكرامي، بالتوقيع على عقود مع بيراميدز لمدة 3 سنوات على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ومن المنتظر أن يحسم إكرامى وجهته فى الفترة المقبلة خاصة وإنه يمتلك أكثر من عرض ويقود بدراستهم جميعًا للوقوف على أفضلهم.

وفي هذا الشأن، أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادي يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.

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وأوضح المصدر أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفني للفريق بتجديد عقد الثلاثي سليمان وإكرامي وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.

وأكد المصدر أن رغبة شريف إكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الإبقاء على الحارس الدولي خاصة أنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.