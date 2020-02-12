شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة يتوج ببرونزية البطولة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج المنتخب الوطني للريشة الطائرة رجال، بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات البطولة الإفريقية، المقامة حاليا على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وحصد المنتخب الوطني الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام منتخب مورشيوس بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وضمن منافسات نفس الجولة تأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة (3-0).

وكان منتخب السيدات قد حصد المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات البطولة أيضا، وتأهل مباشرة للمشاركة في منافسات بطولة العالم مايو المقبل بالدنمارك.

وتضم قائمة منتخب الرجال في البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم ومنير فايز ومحمود منتصر.

وشهدت الأيام الماضية بحث مسئولى الاتحاد عن حل أزمة حجوزات فندق إقامة الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للفرق، حيث إن مصر حصلت على استضافة البطولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.

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وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة جنوب أفريقيا الدولية، وحصد 7 ميداليات، بواقع ذهبية ومثلها فضية و5 برونزيات، حيث توج فريق الزوجى المختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال أدهم حاتم وضحى هاني، كما حصل الزوجى أحمد صلاح وهادية حسنى على الميدالية البرونزية، وهو ما تكرر مع الزوجى عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا أشرف.

وفى منافسات زوجى الرجال حقق الفريق المصرى المكون من أحمد صلاح وأدهم حاتم المركز الثانى والميدالية الفضية، كما حصل عبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل على الميدالية البرونزية.

وتوجت ضحى هانى ببرونزية فردى السيدات، وأخيرًا حصل أدهم حاتم على برونزية منافسات فردى الرجال.

وحقق المنتخب الوطنى نتائج مميزة فى بطولة الكاميرون الدولية نوفمبر الماضى، وحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين، وتوج فريق الزوجى سيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية من خلال هادية حسنى وضحى هاني.

وفى منافسات زوجى المختلط حقق الفريق المصرى المكون من أدهم حاتم وضحى هانى المركز الأول والميدالية الذهبية، فى حين حصد فريق زوجى الرجال المركز الثانى والميدالية الفضية من خلال أحمد صلاح وأدهم حاتم، وفضية أخرى فى زوجى المختلط لكل من، أحمد صلاح وهادية حسني. وضمت قائمة المنتخب المشارك بالبطولة كل من، أحمد صلاح الدين وأدهم حاتم وهادية حسنى وضحى هاني، ومعهم المدير الفنى رامى إبراهيم.