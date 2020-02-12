شكرا لقرائتكم خالد الغندور: إيقاف سيد عبد الحفيظ أمام المصرى البورسعيدي "باطل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، على خبر غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالندى الاهلى امام المصرى البورسعيدى، قائلًا:" دا خبر كارثة، إيقاف سيد عبد الحفيظ من وجهة نظرى باطل، وكفاية توازنات ".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية الزمالك، تم تطبيق العقوبات على نادى بيراميدز آمس أمام المقاولون، و لم يتم تطبيقها على سيد عبد الحفيظ أمام طلائع الجيش .

وتسأل الغندور قائلًا:" كيف يتم تطبيق عقوبة على فريق في المباراة اللى بعدها و لم يتم تطبيها على الفريق الأخر دا يحصل في انهى دورى ".

وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى الدورى كالتالى:

إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

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إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه

تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.