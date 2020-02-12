شكرا لقرائتكم خالد الغندور يقارن بين الأهلى والزمالك: التحكيم إفريقيًا أفضل لانه مابيخافش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، على القيام بمقارنة بين الأهلى والزمالك محليًا وإفريقيًا في عدد الأهداف و الكروت الصفراء والحمراء و احتساب ركلات الجزاء .

وقال الغندور خلال تقديمه برنامج "زوملكاوى"، ومالذاع عبر فضائية الزمالك، أن الأجواء في الدورى المصرى مختلفة وحاجات غريبة بتحصل ومافيش ملاعب محددة ولكن في افريقيا يوجد تكافؤ الفرص و التحكيم أفضل لانه مابيخافش .

واستعرض الغندور في مقارنته كالتالى:-

الزمالك والأهلى في الدورى

الزمالك سجل 22 هدف ركلات الجزاء 4 ، الكروت الصفراء 34 كارت خلال 15 مواجهة ، والكروت الحمراء 3 كروت فقط .

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الأهلى سجل 40 هدف في 14 لقاء، احتسبله 3 ركلات جزاء، الكروت الصفراء 16 كارت اصفر و الأحمر 1 فقط .

الزمالك والأهلى إفريقيًا

الزمالك من دور الـ32 حتى الأن سجل 20 هدف في 6 لقاءات الكروت الصفراء 10 كروت، الحمراء ولا كارت .

الأهلى سجل 26 هدف في 6 لقاءات، حصل على 12 كارت أصفر، و كارت احمر وحيد .