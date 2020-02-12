شكرا لقرائتكم الغندور يكشف سر عودة الزمالك للقاهرة قبل السفر إلى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجاب خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، على العديد من التساؤلات حول سفر الزمالك الى الامارات مباشرة، لمواجهة الأهلى في السوبر المصرى يوم 20 فبراير القادم .

وقال الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية الزمالك، المسئول عن التذاكر هي أبو ظبى وتم قطع التذاكر من القاهرة إلى أبو ظبى و العكس، ولا يوجد سفر من قطر إلى الإمارات مباشرة والحل الوحيد هو السفر الى الأردن وبعدها إلى الامارات ولكن سيكون فيه صعوبة على اللاعبين.

و تابع الغندور :" الأفضل أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة لرؤية اللاعبين أسرهم و أبنائهم وسيساعد ذلك في العامل النفسى وبعدها يسافرون إلى الإمارات، وفى حال الفوز على لقب السوبر تعود البعثة إلى القاهرة للاحتفال في مصر ".

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ويلتقي الزمالك مع الترجي في لقاء السوبر الإفريقي في المباراة التي ستجمعهما مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفى يوم 20 فبراير القادم يواجه الزمالك نظيره الأهلى فى إطار منافسات السوبر المصرى بالإمارات.