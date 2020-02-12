شكرا لقرائتكم الزمالك ينقل مباراة السوبر عبر 10 شاشات عملاقة بخلاف القاعات المغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولي نادي الزمالك عن نقل 10 شاشات عملاقة موزعة بمحيط النادي مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي بعد غدا الجمعه في الدوحة. Advertisements كما تقرر فتح كافة القاعات المغلقة داخل النادي والمبني الاجتماعي الذي يحمل اسم المستشار تركي ال الشيخ بأدواره الثلاثة أمام الاعضاء وخاصة الدورين العلويين المتخصصين للمدخنين. وأعلن نادي الزمالك أن هناك استعدادات كبير. لاستقبال الأعضاء داخل القلعة البيضاء ليوم المباراة.

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