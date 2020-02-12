شكرا لقرائتكم كاسياس يخطط لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخطط أسطورة منتخب إسبانيا وريال مدريد الحارس إيكر كاسياس للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفق ما أفادت وسائل إعلامية محلية يوم الأربعاء.

وأفاد راديو "كادينا سير" أن كاسياس "اتخذ قراره بالترشح" للانتخابات وقد أبلغ الأمر لايريني لوزانو وزيرة الرياضة ورئيسة المجلس الأعلى للرياضة. فيما لم يعلق المجلس على هذه الأنباء في اتصال مع وكالة فرانس برس.

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كما أفادت صحيفة "أس" المدريدية أن حارس بورتو البرتغالي الحالي التقى بلوزانو وأعرب لها عن رغبته بخوض المعركة الانتخابية، فيما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن "كاسياس هو من طلب لقاء لوزانو".

لعب كاسياس (38 عاما) 167 مع منتخب لا روخا وتوج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010، كما خاض أكثر من 700 مباراة مع النادي الملكي الذي توج معه بثلاثة القاب في دوري ابطال أوروبا قبل أن ينتقل إلى بورتو في صيف 2015. عانى في أبريل الماضي من أزمة قلبية ولم يعد الى المنافسات منذ حينها، قبل أن يرتبط اسمه برئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ عدة أشهر. يتولى لويس روبياليس منصب الرئاسة في الوقت الراهن وهو على نزاع دائم مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للعبة.

وفقا للقوانين، يجب أن تجرى الانتخابات في النصف الثاني من العام بعد أولمبياد طوكيو 2020. إلا أن روبياليس طلب من المجلس الأعلى للرياضة أن يقرب الموعد إلى ما قبل كأس أوروبا 2020 التي ستقام بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 بلدا مختلفا على امتداد القارة العجوز.