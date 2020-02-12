شبيه محمد صلاح يخطف الأنظار في ملاعب الرغبي

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خطف لاعب رياضة الرغبي البريطاني ريس ويلياميز، الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشبه الكبير بين لاعب الرغبي البريطاني وبين النجم المصري محمد صلاح، على مستوى ملامح الوجه وتسريحة الشعر والعينين والذقن.

وأثار الشبه الكبير بين اللاعب البريطاني ومحمد صلاح، ردود فعل واسعة بين الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن اللاعبين يتشابهان حتى في طريقة الجري على الملعب، وفي طريقة تصفيف الشعر.

ولاعب الرغبي هو ريس ويلياميز، ويلعب في مركز الجناح في فريق سالفورد ريد ديفليز الذي ينافس في الدوري الويلزي، وظهر من خلال الفيديو وهو ويسجل هدفا قاتلا لفريقه.

شاهد الفيديو: