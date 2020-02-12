توني باركر قريبا في مجلس إدارة ليون الفرنسي









اسماء السيد - أعلن جان ميشال اولاس رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، أن نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السابق ورئيس نادي اسفيل الحالي مواطنه توني باركر، سينضم الى مجلس ادارة مجموعة ليون خلال "الأشهر المقبلة" في تقارب جديد بين الناديين.

وقال أولاس في لقاء مع الصحافيين في باريس"سنحرص على إتاحة المجال له في الأشهر المقبلة ليكون ضمن مجلس إدارة مجموعة اولمبيك ليونيه، إنه قرار تم اتخاذه أمس (الثلاثاء) في مجلس الادارة".

وأوضح رئيس نادي ليون "أولاً، هناك شراكة مع توني باركر في جانب كرة السلة. ثانياً، هناك تقارب في الرؤى حول ما ينبغي أن تكون عليه الأندية رفيعة المستوى من حيث التنظيم والإعداد واستثمار رأس المال".

واضاف "لقد اتحد توني أيضا معنا من خلال شراكته للمجموعة في فريق رين سياتل (فريق لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة الأميركية) ومن خلال شراكتنا، هناك قدر كبير من التطوير الدولي في الصين والولايات المتحدة الذي يمكن أن يصنعه طوني باركر الذي اصبح أكثر من سفير للعلامة التجارية أولمبيك ليونيه بل شريكا حقيقيا".

واصبح القائد السابق لفريق سان أنطونيو سبيرز، بعد اعتزاله كرة السلة في الصيف الماضي رئيساً لنادي اسفيل (النخبة)، الذي يرتبط تاريخيا بمنطقة فيلوربان (ضاحية ليون)، حيث انه المساهم الأكبر فيه منذ عام 2014.

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ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2019، أصبحت مجموعة "أولمبيك ليونيه" المسيطرة على نادي ليون، تملك 31.67 بالمئة من أسهم نادي "أسفيل".

وسوف يتواصل التعاون بين الكيانين مع بناء قاعة في ديسين-شاربيو، بجوار ملعب ليون مباشرة، والذي سيستقبل مباريات كرة السلة بدءا من عام 2023.

وتستحوذ مجموعة "أولمبيك ليونيه" في نادي رين للسيدات والذي أصبح اسمه أولمبيك ليون رين منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، على 89.5 بالمئة من أسهمه بتكلفة تقارب 3.1 مليون يورو مقابل 3 بالمئة لباركر.

وقال تيري سوفاج، المدير العام لليون "لدينا رغبة مشتركة في النمو معا، ولخلق التضافر بيننا".