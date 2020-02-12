شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 12/ 2/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 12/ 2/ 2020 العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها، كارتيرون يضع سيناريوهات "القبض" على السوبر الأفريقي اليوم، واتحاد الكرة يتسلم تذاكر سوبر الأهلى والزمالك من الإمارات.

كارتيرون يضع سيناريوهات "القبض" على السوبر الأفريقي اليوم

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

السوبر يا زمالك.. هتاف الجالية المصرية بقطر لتحفيز الأبيض قبل مواجهة الترجى

السوبر يا زمالك ، هو الهتاف المصاحب للجالية المصرية المتواجدة في قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة.

الشعبانى: لا أشك فى قدرة الترجى على قهر الزمالك بالسوبر الأفريقى

أكد معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على ثقته في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل 14 فبراير، على استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توج النادى الملقب بـ"الدم والذهب" بالنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصد أبناء القلعة البيضاء لقب كأس الكونفدرالية.

كارتيرون يفاضل بين لاعبين لخلافة شيكابالا أمام الترجى

يفاضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، بين لاعبين لاختيار أحدهما للانضمام لقائمة الفريق المشاركة فى مباراة الترجى التونسى، المقرر لها بعد غد على لقب السوبر الأفريقى، ليكون بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى تعرض لإصابة أدت لغيابه عن المباراة.

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك، عن مباراة السوبر الأفريقى بعد تعرضه لإصابة فى المران عبارة عن كدمة قوية، تسببت فى غيابه عن المباراة لحاجته إلى برنامج تأهيلى لمدة تصل إلى 4 أيام.

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اتحاد الكرة يتسلم تذاكر سوبر الأهلى والزمالك من الإمارات

حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد. ومن المقرر أن يرسل مسئولى اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

الزمالك يبدأ مرانه الثانى استعدادا للترجى بجلسة فنية لكارتيرون

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، يوم الجمعة المقبل فى السوبر الأفريقى، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبى والتعليمات الفنية للاعبين.

تدريبات قوية لحراس الزمالك الأربعة قبل مواجهة الترجى

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود عبد الرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى فى مران الفريق اليوم، والتى واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل.

كريم بامبو يواصل التأهيل على هامش السوبر الأفريقى