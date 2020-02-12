شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً - الأهلي يعدل ويمدد عقد أيمن أشرف حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن العقد السابق لأيمن أشرف يمتدد لموسمين، حيث انتقل اللاعب منذ 3 مواسم إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من سموحة في صفقة انتقال حر، ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى بعد غد الجمعة البورسعيدى فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد الفوز علي طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.