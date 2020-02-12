شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. التاريخ والبطولات يرجحان كفة الزمالك فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس، لقاء القمة بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي، الذي يقام مساء الجمعة على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وفيما يلي استعراض لتاريخ مواجهة الفريقين على المستوى الأفريقي وتاريخهما الكبير من الألقاب التي وصلت إلى 18 منها 4 في السوبر:

- 6 مواجهات جمعت الفريقين طوال تاريخهما في دوري أبطال أفريقيا منذ عام 1994.

- الأرقام تميل لمصلحة الزمالك الذي حقق انتصارين وسجل 6 أهداف مقابل فوز وحيد و6 أهداف أيضاً للترجي.

- أول مواجهتين كانتا في نهائي بطولة أفريقيا أبطال الدوري (المسمى القديم لدوري الأبطال) و تعادلا (0 – 0) بالقاهرة ثم فاز الترجي (3 – 1) على ملعب المنزة بتوقيع الهادي بالرخيصة (هدفين) وعلي بن ناجي من علامة الجزاء وسجل للزمالك عفت نصار.

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- التقيا مجدداً في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2002 وتعادلا (1 – 1) في تونس سجل للترجي السنغالي عمر ساني وللزمالك حسام حسن ’ ثم تفوق الزمالك في لقاء الجولة (1 – 0) بتوقيع مدحت عبد الهادي.

- في مرحلة المجموعات أيضاً تقابل الفريقان في نسخة 2005 وتعادلا (1 – 1) في القاهرة وسجل محمد عبد الواحد للزمالك وتعادل معين الشعباني المدير الفني الحالي للترجي’ ثم فاز الزمالك في تونس (2 – 1) بتوقيع حازم إمام والغاني أولي كواي جونيور بعد أن تقدم الكاميروني فرانك أوليفيه للترجي.

- حقق الترجي 7 ألقاب أفريقية منها 4 في دوري الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995.

- فاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دوري الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003).