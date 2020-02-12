شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..فرجانى ساسى لمشجع: "هناخد الكأس غصب عنك يا أهلاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار قصير ومرح بين الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وأحد المشجعين خلال تواجده فى المطار على هامش رحلة السفر إلى قطر من أجل مواجهة الترجي الرياضى التونسى يوم الجمعة المقبل فى لقاء تحديد بطل السوبر الأفريقي.

وانتشر مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الإجتماعى، للحوار الذى دار بين المشجع وفرجانى ساسى، حيث وجه المشجع السؤال للاعب الزمالك قائلاً له: "هتاخد الكأس ولا مش هتاخده"؟.. ليرد ساسى: "هناخده غصب عنك لأنك أهلاوى"، ليرد المشجع قائلاً: "والله ما أهلاوى بس مش هكلمك علشان أنت حريف".

وكان هتاف "السوبر يا زمالك" هو المصاحب للجالية المصرية المتواجدة في قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة.

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من ناحية أخرى يحضر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك والترجى المقرر لها بعد غد على لقب السوبر الأفريقى، وسيقام المؤتمر الصحفى فى الساعة السابعة إلا ربع مساء غد الخميس باستاد ثانى بن جاسم ويتحدث فيه المدير الفنى عن كل ما يخص استعدادات الزمالك للقاء السوبر.

كما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى فقرة بختام المران اليوم لتسديد ركلات الجزاء، وتنص لائحة البطولة على اللجوء لركلات الترجيح حال التعادل بالوقت الأصلى للمباراة.

وفى نفس السياق واصل كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البرنامج التأهيلي الخاص تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات والتأهيل كما أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمود عبدالرحيم جنش تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى في مران الفريق اليوم ، واعتمدت التدريبات على التسديد من منطقة الجزاء وسرعة رد الفعل، ويعتبر مركز حراسة المرمي أحد المراكز التي تمر بانتعاشة في الزمالك نظرا لتواجد 4 حراس مميزين ، مما يجعل كارتيرون في حيرة من اختيار الحارس الذي يقود التشكيل ، في الوقت الذي استقر كارتيرون بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد وهو : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، وثلاثي الوسط المهاجم محمد اوناجم واشرف بن شرقي وزيزو " أوباما " وفي لهجوم مصطفي محمد.