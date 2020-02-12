شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقع رضا عبد العال للسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف رضا عبد العال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي ونادي الزمالك، لافتًا إلى أنه يتمنى عودة الزمالك بالكأس ولكنه لا يتوقع حصوله على هذا اللقب.

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وقال عبد العال، خلال حديثه لبرنامج «رأي عام»، على قناة TeN تقديم عمرو عبد الحميد، للإعلان عن تفاصيل برنامج «البريمو» الرياضي، السبت المقبل إلى أنه قلق من المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون، لافتًا إلى أنه غير قادر على تفعيل التدوير الجيد أو وضع اللاعبين المناسبين في تشكيلة المباريات، بجانب عدم قدرته على وضع الخطة السليمة.

وطالب عبد العال من اتحاد الكرة، تأجيل مباراة القمة في بطولة الدوري العام المقرر لعبها يوم 24 فبراير، لافتًا إلى أنه من مصلحة الأهلي والزمالك تأجيل المباراة؛ حرصًا على أدائهم في بطولة إفريقيا أمام صن داونز والترجي التونسي، وعقب إبراهيم سعيد، نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، قائلًا:«هنفضل بقى نأجل»