شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الأهلي حسم الدوري بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال إبراهيم سعيد، نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، إن النادي الأهلي حسم الدوري بنسبة 80%، مؤكدًا أن الأمور أصبحت صعبة على النادي الزمالك في العودة ومنافسة الأحمر على البطولة.

وأضاف، خلال حديثه لبرنامج «رأي عام»، على قناة TeN تقديم عمرو عبد الحميد، للإعلان تفاصيل البرنامج الرياضي الجديد أن مكاسب الأهلي في الدوري ودوري أبطال افريقيا تعطي اللاعبين الثقة، لافتًا إلى أن الهدف الحالي بالنسبة للأحمر تحقيق بطولة أفريقيا، وتابع: "ماتشات الدوري بالنسبة للاعبي الأهلي تسخين وتجهيز لمباريات افريقيا"، مشيرًا إلى أن المدير الفني فايلر نجح في إعداد اللاعبين نفسيًا وبدينًا بشكل جيد.

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