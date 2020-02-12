موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي.. و القنوات الناقلة

يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الفيحاء غدا الخميس علي ملعب المللك سلمان "المجمعة الرياضية"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل نادي الهلال الجولة الثامنة عشرة هو يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٨ نقطة، في حين ياتي نادي الفيحاء فى المركز العاشر برصيد ٢١ نقطة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء :

تنطلق مباراة الهلال ضد فريق

الفيحاء في تمام الساعة الخامسة و النصف بتوقيت مصر. الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء :

تذاع مباراة الهلال و الفيحاء بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sports 1 HD" بصوت المعلق عبدالله حربي.

التقي الهلال والفيحاء في 5 مباريات بتاريخ الدوري

السعودي للمحترفين، تمكن الهلال من الفوز في ثلاث مباريات، فيما نجح فريق الفيحاء في الانتصار بمباراة وحيدة، في حين حسمت نتيجة التعادل مباراة واحدة .

وخلال المباريات الخمسة السابقة سجل لاعبو الهـلال 10 أهداف في شباك الفيحاء، فيما سجل لاعبو الفيحاء 5 أهدافٍ فقط في شباك الزعيم. الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدور الأول من دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١_١ ، وسجل حينها نواف العابد هدف التقدم للهلال ، فيما سجل للفيحاء أرسينيو مارتينز.