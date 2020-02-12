غداً.. مران سري للزمالك في ختام إستعداداته لمواجهة الترجي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إستعداداته لمواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر المقرر لها مساء الجمعة المقبل. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون ان يكون المران الاخير للفريق سرياً لزيادة تركيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة. للفريق سرياً لزيادة تركيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة. وتعد هذه المشاركة الخامسة لكل من الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي في كأس السوبر الإفريقي. في كأس السوبر الإفريقي. و يتطلع الزمالك لإحراز لقبه الرابع، حيث فاز بلقب البطولة أعوام 1994 و1997 و2003، بينما يطمح الترجي لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه، حيث فاز بلقبه الوحيد في البطولة عام 1995.

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