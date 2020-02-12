مران استشفائي خاص للاعبي الزمالك استعداداً للسوبر الإفريقي

واصل لاعبوا الزمالك علميات الاستشفاء استعدادًا لمباراة الترجي التونسي بالسوبر الأفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقام لاعبوا الزمالك بعمليات استشفاء في أجهزة تقوم بدرجات حرارة منخفضة من أجل سرعة

الاستشفاء العضلي والتعافي من الإرهاق والجاهزية الكاملة للمباراة المرتقبة.وخاض لاعبوا الأبيض مرانهم اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حيث ركز على فقرات تدريبية مختلفة مثل كيفية اللعب تحت ضغط، والكرات العرضية، و ركلات الجزاء حيث سيلجأ الفريقين للركلات الجزاء مباشرًا في حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي الجمعة المقبلة بالسوبر الأفريقي، على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الرياضي.