ميلان ضد يوفنتوس.. كل ما تريد معرفته عن المباراة والقنوات الناقلة

تصدر على مؤشرات موقع "جوجل" مصر، تريند بعنوان"ميلان ضد يوفنتوس"، مساء اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء غد الخميس، على ملعب "سان سيرو"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس:

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من المقرر أن تقام مباراة ميلان ضد يوفنتوس،

في العاشرة إلا الربع من مساء غد الخميس، بتوقيت مصر، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية

موقف ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا:

استطاع ميلان، الفوز وحصد بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا،

بصعوبة أمام نظيره تورينو، بعد أن تعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين، ثم امتداد المباراة للأشواط الإضافية لتنتهي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، تخطي اليوفنتوس، في المباراة السابقة، مضيفه "ذائب الجبل" فريق روما، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد لدور النصف النهائي من كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا:

غابت الفضائيات العربية، عن ساحة الظهور، وعرض مباراة ميلان ضد يوفنتوس،

وذلك لعدم حصول أي قناة عربية على حقوق بث كأس إيطاليا.

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قائمة مباراة يوفنتوس ضد الميلان في كأس إيطاليا:

حراسة المرمى: بوفون، تشيزنى، بينزوليو.

الدفاع: دى تشيليو، دى ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشى، روجانى، كوكولو، ويسلى.

الوسط: بيانيتش، رامسى، ماتويدى، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، أوليفيرى.

بينما جاءت قائمة ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما - أنطونيو دوناروما - بيجوفيتش.

خط الدفاع: كالاربيا - كونتي - ثيو - لاكسالت - كايير - موساكيو - رومانيولي - جابيا.

خط الوسط: بن ناصر - بيليا - بونافنتورا - بريشيانيني - هاكان - كيسي - باكيتا - ساليمايكيرس.

خط الهجوم: إبراهيموفيتش - لياو - ريبيتش - كاستييخو.