البدري يوجه رسالة شكر للجماهير بعد تجديد تعاقده مع الإسماعيلي

أعرب محمود البدري ظهير ايسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بتجديد عقده مع الدراويش لمدة خمسة مواسم.

وقال البدري عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" الحمدلله تم تجديد خمس سنوات في بيتي والمكان اللي اتربيت فيه النادي الاسماعيلي اشكر جمهور الاسماعيلي العظيم جميعا حتي لو بتنتقدني طبعا إنتقادك

الهادف يهمني جدا".

وأضاف البدري قائلاً :"ان شاء الله ابذل قصاري جهدي لإسعاد جمهور الاسماعيلي وأتمني مساندتنا الفترات القادمه دومتم سند لينا".

الإسماعيلي يجدد عقد محمود البدري ومدد مسئولي الإسماعيلى عقد محمود البدرى ظهير الفريق الشاب لمدة خمسة مواسم مقبلة فى جلسة لم

تستمر سوى دقائق معدودة.

شهد جلسة التوقيع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى.

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ويأتى ذلك، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على لاعبيه المميزين الشباب وهو ما سيعود على النتائج بشكل ايجابى ويدعم عنصر الاستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق.

ونجح اللاعب الشاب فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأول منذ تصعيده من فريق الشباب مواليد 99 نظرا لقدراته الفنية والمهارية الكبيرة.