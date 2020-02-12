صعد الأهلي للمركز الثاني بجدول ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 23 نقطة، بعد تغلبه على الاتحاد بنتيجة 64/60، بالجولة 13 من البطولة، وبالرغم من خسارته واصل الاتحاد صدارته للبطولة برصيد 24 نقطة.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث خلف الأهلي بأفضلية المواجهات المباشرة بعد التساوي في عدد النقاط، وذلك بعد خسارته من الزمالك 68/64، ليظل الفريق الأبيض في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد فوزه على طلائع الجيش 78/74، ليتراجع الطلائع للمركز الأخير برصيد 14 نقطة، وذلك بعد فوز مصر للتأمين على سموحة 79/76، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 18 نقطة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يصعد للمركز الثاني في دوري سوبر السلة.. والاتحاد يواصل الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.