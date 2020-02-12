نيرمين المنشاوي أفضل لاعبة مركز «3» بالبطولة العربية للطائرة

اختيرت نيرمين المنشاوي لاعبة نادي سبورتنج أفضل لاعبة مركز 3 في بطولة الالعاب العربية للأندية للكرة الطائرة.

جاء ذلك رغم خسارة فريق سبورتنج وحصوله علي المركز الثاني في منافسات البطولة العربية. في بطولة الالعاب العربية للأندية للكرة الطائرة.جاء ذلك رغم خسارة فريق سبورتنج وحصوله علي المركز الثاني في منافسات البطولة العربية.

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