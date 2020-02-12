سبورتنج يواصل انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش في دوري السلة

حقق الفريق الاول لكره السلة بنادى سبورتنج الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي جمعت في دوري سوبر السلة.

وانتهت المباراة بفوز سبورتنج بنتيجه 78 مقابل 74 طلائع الجيش .

بينما حقق فريق مصر للتأمين فوزه الاول بالدوري علي حساب سموحة بنتيجة 79

مقابل 76.وعلي الجانب الآخر حقق الأهلي الفوز علي نظيره الاتحاد السكندري علي صالة زعيم الثغر بنتيجة 64 مقابل 60 للاخضر. بينما حقق الزمالك الفوز علي الجزيرة بنتيجة 68 مقابل 64.