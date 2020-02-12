قبيل مباراة السوبر الإفريقي.. الزمالكاوية لـ اللاعيبة: لا تنازل عن التتويج

تصدر هاشتاج "السوبر يازمالك.. والسوبر الإفريقي"، الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، قبيل المواجهة المرتقبة، بعد غد الجمعة، بين الفارس الأبيض والترجي التونسي، لقاء كأس السوبر الإفريقي.

ودشنت الجماهير الزمالكاوية، تلك التغريدات، تضامنًا مع لاعبي ميت عقبة، قبيل اللقاء المنتظر في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بدولة قطر، مصحوبة بكلمات تعبيرية لدعم اللاعبين بالتتويج، بالكأس، حيث أنه يأتي في المركز الثاني من حيث التتويج

بلقب السوبر الإفريقي برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي، وذلك خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ 6 تتويجات.

ودعت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة كأس السوبر الإفريقي، المرتقبة بين فريقي الترجي التونسي والزمالك، مشجعي الناديين للحضور إلى الاستاد قبل انطلاق المباراة بوقت كافٍ لتجنب الازدحام عند بوابات دخول الاستاد والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية التي جرى إعدادها لمشجعي

الفريقين في منطقتي المشجعين حول الاستاد.

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وينتظر عشاق نادي الزمالك المصري ونادي الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، موعدًا لمباراة السوبر الإفريقي بدولة قطر، وتعتبر هذه المواجهة تاريخية ليست فقط لأنها بين أحد كبار القارة الإفريقية لكن لأنها المرة الثانية التي تخرج فيها بطولة السوبر الإفريقي من القارة السمراء متجهة إلى آسيا.

الفريقان نجحا في الوصول لهذه القمة من خلال فوز المكشخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا بينما فاز الملكي الأبيض ببطولة الكونفدرالية ليضربا موعدًا كبيرًا بينهما، يُذكر أن مواجهات الفريقان دائماً تحظى بالكثير من الندية والمتابعة من قبل الجماهير.