باريس سان جيرمان يضرب بسداسية ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا‎

صعد باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ديجون بستة أهداف لهدف، الأربعاء، في مواجهة ربع النهائي التي استضافها ملعب غاستون جيرارد.



الفريق الباريسي تقدم مع الدقيقة الأولى من زمن المباراة بهدف أحرزه المدافع ويسلي لوتوا بالخطًأ في مرماه، لكن ديجون أدرك التعادل عبر المغربي الأصل فرنسي الجنسية منير شويعر في الدقيقة 31، قبل أن يتمكن كيليان مبابي من وضع باريس سان جيرمان مجددًا في المقدمة بهدفٍ سجله قبل دقيقة واحدة من نهاية زمن الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، تمكن المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا من إضافة هدف ثالث في الدقيقة 50، فيما تكفل الأرجنتيني بابلو سارابيا بتسجيل هدف فريقه الرابع.



وعاد المدافع الآخر سينو كوليبالي وقدم هدية أخرى للباريسيين بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86 خطًأ في شباك فريقه، قبل أن يختتم بالبلو سرابيا سداسية فريقه بهدفٍ أحرزه مع حلول الدقيقة 90.



ويلتقي الخميس مفاجأة البطولة فريق ابينال مع خصمه سانت إيتيان لحساب الدور ذاته.