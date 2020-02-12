اونلاين | رابط Yalla Shoot مشاهدة مباراة الإنتر ونابولي بث مباشر بدون تقطيع Kooora Live كورة لايف ماتش انتر ميلان رابط KORA LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Yalla Shoot مشاهدة مباراة الإنتر ونابولي بث مباشر بدون تقطيع Kooora Live كورة لايف ماتش انتر ميلان رابط KORA LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط YALLA SHOOT يستضيف نادي انتر ميلان، نظيره فريق نابولي، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وكان نادي إنتر ميلان قد حقق فوزًا غاليًا ومثيرة على فريق إي سي ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Advertisements

ويسعى نابولي لتحقيق الفوز ومحو أثار الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي.

وحجز إنتر ميلان مقعده في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا على حساب فريق فيورنتينا بعد الفوز عليه 2/ 1، فيما وصل نابولي إلى الدور ذاته بعد أن فاز على لاتسيو 1/ 0.

يذكر أن الفائز من إنتر ميلان ونابولي، سيلتقي بالفائز من ميلان ويوفنتوس في المباراة النهائية.