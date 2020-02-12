اونلاين | مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر في كأس إيطاليا Inter Milan vs Napoli - live stream

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يلا شوت بث مباشر مباراة انتر ونابولي اليوم الأربعاء بث مباشر، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره نابولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا.

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المباراة ستقام في تمام الساعة الـ9.45 بتوقيت القاهرة، على ستاد "سان سيرو".