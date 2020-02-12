اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم NOW

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مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر، وسوف يدخل فريق نابولي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق إنتر ميلان، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق نابولي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة نابولي الذي يحاول أن يتعافى مع المدير الفني جينارو جاتوزو، بعد رحيل كارلو أنشيلوتي، بعد موسم متذبذب وتراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول، وأوروبيا نجح في التأهل من دور المجموعات وسيواجه برشلونة في دور الستة عشر. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق نابولي في الفترة الماضية، نجح فريق نابولي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق نابولي ثمانية أهداف في مرماه.