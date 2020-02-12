اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم الأربعاء 12-2-2020 في كأس إيطاليا

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البث المباشر لمباراة انتر ميلان ونابولي اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان ونابولي الأربعاء 12/2/2020 في كأس إيطاليا، حيث يطمح فريق إنتر ميلان في وضع أولى أقدامه في نهائي بطولة كأس إيطاليا، من خلال استضافة فريق نابولي الذي يُعاني من عدم الاستقرار في النتائج على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو في مساء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020.

مباراة الانتر ونابولي اليوم هي لقاء ناري سيجمع بين فريق إنتر ميلان ونظيره نابولي في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، على ملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو». علماً بأن لقاء الإياب سوف يُقام في شهر أبريل المقبل على أرضية ملعب سان باولو، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس إيطاليا.