رياضة | كوليبالى: تعلمنا من أخطاء الماضي ومواجهة الزمالك مختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوليبالى: تعلمنا من أخطاء الماضي ومواجهة الزمالك مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فوسينى كوليبالى لاعب وسط الترجى التونسى، اليوم الأربعاء، عن جاهزية الفريق لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وقال كوليبالى فى تصريحات إعلامية: نعلم صعوبة المباراة، لكننا لن نقع فى نفس الأخطاء التى كلفتنا النسخة الماضية من البطولة.

وأضاف لاعب وسط الترجى التونسى: الفريق يصب كل تركيزه فى المباراة، ونحن جاهزون للعودة بلقب السوبر الإفريقى.

وفقد الترجى التونسى لقب السوبر الإفريقى فى النسخة الأخيرة لصالح الرجاء المغربى، بينما يواجه الزمالك، الجمعة المقبل، بحثًا عن اللقب.