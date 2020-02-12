رياضة | الزمالك يُقرر استعادة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يُقرر استعادة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر جهاز الكرة في نادي الزمالك على استعادة خدمات أحد نجوم الفريق المُعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وقرر نادي الزمالك استعادة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، حيث نجح اللاعب في فرض نفسه على الساحة الكروية بالموسم الحالي، واستعاد بريقه مع "زعيم الثغر" وظهر بمستوي مميز خلال مباريات الفريق سواء في الدوري المصري أو البطولة العربية.

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تألق أحمد رفعت مع الاتحاد السكندري دفع مسئولي الزمالك للتفكير في استعادة خدماته في نهاية الموسم الحالي، وذلك لتعويض رحيل محمود عبد المنعم كهربا والذي انتقل للدوري البرتغالي ومنه للنادي الأهلي.

وسيكون "رفعت" اضافة قوية لتشكيلة الزمالك خاصة وأنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر.

ويعد أحمد رفعت من العناصر الأساسية في تشكيلة الاتحاد السكندري في الفترة الحالية، حيث خاض مع الفريق 14 مباراة بالموسم الحالي، وساهم في 9 أهداف (سجل 4 أهداف - صنع 5 أهداف).